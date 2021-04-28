РИАМО - 28 апр. В преддверии майских праздников на дорогах Московского региона в сторону области ожидается усиление пробок, в том числе уже с 29 апреля, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела ДПСиСМ управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Андрей Матвеев.

«Мы готовимся уже к 29 числу. Потому что майские праздники большие, длительные. Будет массовый выезд как жителей Москвы, так и ближайшего Подмосковья в глубинку Московской области», — сказал Матвеев.

По его словам, осложнение дорожной ситуации также ожидают в местах проведения строительных работ. Например, на участке между 20-м и 28 км трассы М-5 «Урал».

Президент России Владимир Путин ранее объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими.