РИАМО – 28 апр. ВСК стала страховым партнером мультифункциональной платформы спортивно-массовых мероприятий Russia Running, в рамках сотрудничества ВСК предлагает три вида страховой защиты, сообщает пресс-служба ВСК.

Благодаря этой синергии у профессионалов и любителей спорта есть возможность приобрести в личном кабинете на сайте платформы сразу полный набор услуг, включая страховой полис, для участия в выбранном спортивном событии. На платформе представлено более 200 спортивных мероприятий.

Платформа Russia Running — современное высокотехнологичное мультифункциональное ИТ-решение. RussiaRunning оказывает всестороннюю технологическую и маркетинговую поддержку организаторам спортивно-массовых событий и предоставляет исчерпывающий набор персональных услуг для участников этих событий.

ВСК освежил взгляд на привычное страхование и также предлагает для спортсменов годовые полисы с полезными медицинскими сервисами.

В рамках сотрудничества ВСК предлагает три вида страховой защиты:

- полис «Базовый» включает страхование от несчастных случаев, его можно приобрести как на один день проведения мероприятия, так и на год.

- «Расширенный», помимо страхования от НС, предполагает оказание экстренной медицинской помощи в случае травм и внезапного острого заболевания.

- «Премиум» дополнен услугами телемедицины с круглосуточной онлайн-консультацией врачей.

«Мы поддерживаем тренд на активный образ жизни. Корпоративная команда ВСК регулярно участвует в спортивных состязаниях. И в преддверии длительного атлетического сезона мы реализуем проекты, направленные на повышение удобства участия в профильных мероприятиях. При регистрации на большинство крупных спортивных событий спортсмены могут сразу приобрести не только страховую защиту от несчастных случаев в личном кабинете, но и получить дополнительные онлайн-сервисы, например, услуги телемедицины», - отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Она добавила, что компания стремится оптимизировать время участников соревнований, затраченное на организационные вопросы, и предлагает удобный формат оформления страховой защиты в режиме «одного окна». Теперь атлеты могут полностью посвятить себя подготовке к соревнованиям.

«Наша платформа — это площадка, которая объединяет представителей бегового сообщества из России и зарубежья. Сегодня мы активно развиваем беговую культуру и хотим, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для каждого. При этом мы вкладываем в понятие здорового образа жизни не только здоровье, но и безопасность любителей бега во время тренировок и на событиях. Любой вид спорта травмоопасен, поэтому так важно иметь надежную страховку ВСК на случай непредвиденной ситуации», — рассказал со-основатель и генеральный директор RussiaRunning.Services Григорий Кричмара.