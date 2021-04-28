РИАМО - 28 апр. Число граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье, превысило 800 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Она проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V».

«В преддверии лета и сезона отпусков важно обезопасить себя и близких от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты», — напомнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она также добавила, что для удобства жителей и гостей Московской области сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в пунктах вакцинации в ТЦ, мобильных комплексах, МФЦ и клубах «Активное долголетие».

Чтобы пройти вакцинацию, нужен паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет без противопоказаний к вакцинации.

На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно получить на сайте.

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