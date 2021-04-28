РИАМО - 28 апр. Участникам массовых мероприятий во время майских праздников рекомендуют носить маски и перчатки, в том числе на улице, наличие масок и перчаток будут проверять, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

«В связи с определенным увеличением заболеваемости на территории области рекомендовано ношение масок и перчаток в местах массового проведения мероприятий, <...> даже на открытом воздухе», - сказал Стрыгин.

По его словам, во время обеспечения безопасности массовых мероприятий в мае сотрудники полиции будут также носить маски и перчатки. Они будут обращать внимание на наличие средств санитарной защиты у участников праздничных гуляний.

Стрыгин отметил, что, по рекомендациям Роспотребнадзора, одна из возможных ограничительных мер – ограничение посещения кинотеатров, театров на 50%. Однако окончательное решение о введении дополнительных ограничений будет принимать губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Могу заверить, что плотность нарядов (в период майских праздников - ред.) увеличена на 25%», - добавил Стрыгин.

В ночь с 1 по 2 мая в Подмосковье пройдет празднование Пасхи. Кроме того, 1 мая отметят День Весны и Труда. На 9 мая, помимо празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, также запланировано проведение религиозного праздника «Красная горка».