РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. В городском округе Мытищи выявили 20 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 9 474 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

612 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 248 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 780 человек. Выздоровели и выписались 204 647 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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