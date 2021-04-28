РИАМО - 28 апр. Автомобиль Lamborghini Aventador, принадлежащий блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, вновь эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На этот раз спорткар был припаркован в зоне запрещающего знака в Нижнем Сусальном переулке, 5, около Армы.

В ведомстве девушку призвали соблюдать требования дорожных знаков и быть более внимательной.

Ивлеева купила зеленый Lamborghini Aventador в прошлом году. Спортивное авто с двигателем 740 л. с. стоит порядка 20 млн рублей. Примечательно, что блогер является злостным нарушителем ПДД, на ее счету порядка 400 штрафов.

Ранее в апреле в Москве произошла авария с участием пранкера Эдварда Била. На Садовом кольце в районе Новинского бульвара блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.