РИАМО - 28 апр. В Подмосковье не планируют ограничивать продажу алкоголя во время нерабочих дней в период майских праздников, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

«Никаких мер (дополнительных - ред.) от наших властей мы не получали», - рассказал Стрыгин.

По его словам, полиция традиционно рекомендует муниципальным образованиям ограничивать продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий.

В этом году нерабочими днями объявлены с 1 по 10 мая.