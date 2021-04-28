РИАМО - 28 апр. В компании «Мосинжпроект» благодаря внедрению высоких стандартов охраны труда и качества выполняемых работ удалось достичь положительной динамики по снижению рисков при работах на объектах холдинга, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Год назад в «Мосинжпроекте» начали большую работу по внедрению лучших методик в области охраны труда, промышленной безопасности, качества выполняемых работ и охране окружающей среды.

«Безопасное производство является одним из важнейших принципов устойчивого развития компании, а, так как «Мосинжпроект» выступает оператором ключевых градостроительных программ Москвы, высокие стандарты охраны труда и качества выполняемых работ для холдинга являются основополагающими», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что в холдинге повысили общую культуру безопасного труда, улучшили обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, планомерно внедрили новые практики в области охраны труда на производстве, разработали и ввели в действие документы для систематизации работы и установления единого порядка взаимодействия со службами охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды дочерних компаний. Благодаря этому была достигнута положительная динамика по снижению рисков во время работ на объектах холдинга.

Визуальная идентификация

Кравцов подчеркнул, что в перспективе холдинг планирует достичь высоких результатов производственной деятельности без происшествий и травматизма. Он добавил, что на стройплощадках регулярно проводятся плановые инспекции. Сотрудников обязательно обучают правилам охраны и безопасности труда.

В качестве эффективного способа визуальной идентификации на стройплощадке сотрудника с необходимыми компетенциями была введена квалификационная маркировка средств индивидуальной защиты (касок) персонала для контроля допуска к определенным видам работ.

Кравцов пояснил, что на индивидуальную защитную каску работника после инструктажа, обучения, аттестации по специальности и видам выполняемых работ наносятся специальные стикеры (наклейки). Благодаря этому ответственный по охране труда на стройплощадке визуально может определить, к какому именно виду работ сотрудник имеет допуск.

Работа с подрядчиками

Одна из важнейших задач для «Мосинжпроекта» - организация пошагового процесса взаимодействия с подрядчиками, выстраивание партнерских отношений в области производственной безопасности. Еженедельно проводится рейтингование подрядчиков, чтобы проанализировать качество и безопасность проводимых работ, выявить критерии, которые не отвечают требованиям. Кроме того, проводят рейтингование работников дочерних и подрядных организаций.

Кравцов подчеркнул, что по результатам прошлого года среди подрядчиков были отмечены лучшие работники в области охраны труда производственной и экологической безопасности.

«Безопасность работников, контроль за качеством и охрана окружающей среды – одни из важнейших приоритетов в работе на объектах инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». Поэтому в компании продолжается внедрение лучших методик и международного опыта в области качества, охраны труда промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В ближайшем будущем предстоит сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям международных стандартов в этих областях», — отметил Кравцов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что во время майских праздников, которые продлятся с 1 по 10 мая, работы на стратегически важных стройках не будут приостанавливать. На всех стройплощадках на особом контроле остается соблюдение мер профилактики распространения коронавируса.