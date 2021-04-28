РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Спортсмены Люберец с ограниченными возможностями здоровья заняли 7 призовых мест на ежегодном чемпионате городского округа по шашкам, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

В соревнованиях поучаствовали спортсмены в категориях: «Мужчины старше 50 лет», «Женщины старше 50 лет» и «Смешанная категория для мужчин и женщин младше 50 лет».

Из 10 участников от физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов «Надежда» Люберец семь завоевали призовые места на окружном чемпионате по шашкам. Победители - Юрий Игнатов, Валентина Михайлова, Юлия Блюдова, второе место у Виктора Арбузова, Нины Герасимовой и Александра Пушкаря, Антон Герасимов стал третьим.

Победителей отметили призами, медалями и грамотами.