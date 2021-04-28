РИАМО - 28 апр. В Московской епархии заявили , что не видят оснований ограничивать пребывание прихожан в храмах на Пасху, сообщает РИА Новости.

При этом, чтобы побывать на службе в храме Христа Спасителя, нужен будет специальный пропуск. Но это сложившаяся многолетняя практика.

Представитель епархии также рассказал, что в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы будут действовать общепринятые профилактические меры, а также масочный режим.

В большинстве регионав России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей в 2020 году проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.

В этом году Пасха выпадает на 2 мая. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 мая в 15 храмов Москвы доставят Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

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