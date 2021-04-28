РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. Предприятие «Калининградхлеб» из подмосковного Королева получило Гран-при XII Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2021», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

XII Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России – 2021» проводился Российским союзом пекарей и Международной промышленной академией при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

Предприятие «Калининградхлеб», выпускающее продукцию под торговой маркой «Королевский хлеб», удостоено Гран-при фестиваля. Хлебокомбинат награжден за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлебобулочных изделий.

Кроме того, отдельные виды продукции хлебокомбината получили Большой Кубок. Это хлеб «Деревенский» подовый, батоны нарезной и горчичный «Королевский», изделие хлебобулочное «Чемпион-лидер», пасхальные изделия «Колосок» и «Кулич пасхальный ягодный».

«Калининградхлеб» – один из немногих производителей хлеба в РФ с более чем 100-летней историей. Предприятие специализируется на выпуске хлеба ржано-пшеничных сортов формового и подового, батонной группы, слоеных, сдобных и кондитерских изделий.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, на развитие мукомольной и хлебопекарной отраслей Подмосковья в 2021 году выделено более 230 млн рублей поддержки.