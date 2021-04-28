РИАМО - 28 апр. В детских поликлиниках №№ 110 и 122 начал действовать пилотный проект по работе только с электронными медкартами, это поможет врачам уйти от лишней бумажной работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Решение о расширении проекта на все городские поликлиники будет принято по его результатам.

«С бумажными картами в двух зданиях поликлиник №№ 110 и 122 работать не будут. Это дает врачу возможность больше времени уделить именно пациенту, а не заполнению документов. Для горожан это также удобно: сегодня электронная карта — это единое хранилище документов, она фактически следует за пациентом. Неважно, поменял ли он место жительства или поликлинику», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин отметил, что в медучреждении было оцифровано свыше 13 тыс. бумажных карт, что составляет 100% карт от общего числа. Персонал учреждения уже прошел специальное обучение.

Электронная карта позволяет открыть доступ к медицинской информации 24 часа в сутки, а представить ее можно любому врачу — в городских, федеральных или частных клиниках. Полный перевод данных в электронный вид поможет лучше взаимодействовать специалистам различных направлений и медучреждений.

Медицинская документация ведется в электронном виде уже несколько лет. Из-за неудобств, которые возникают при обращении к бумаге, и проводится оцифровка детских медкарт.

На текущий момент в электронный вид переведено свыше 1 млн медкарт детей. Окончание работ планируется до конца лета. Это значит, что от эксперимента поликлиники могут перейти уже к работе с документами.

Документы будут создаваться и храниться врачами в электронном виде. Медкарту также будут вести в бумажном виде, если того пожелает пациент или его законный представитель.

Электронная медкарта для пациента — это быстрый, удобный и безопасный доступ к медицинской информации. Доступ к ней оформляется на портале mos.ru. Для этого нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родители могут подать заявку на оформление доступа к медкарте ребенка.

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