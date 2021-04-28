РИАМО - 28 апр. В подмосковных питомниках началась выкопка сеянцев для лесовосстановительных мероприятий, после выкопки сеянцы развезут по 19 лесничествам, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«В подмосковных питомниках комитета лесного хозяйства Московской области – Ульянинском, Дмитровском и Сергиево-Посадском - началась выкопка посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановления весной этого года, которое проводится в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

После выкопки сеянцы развозят по 19 лесничествам Подмосковья, предварительно защитив корни растений от пересыхания.

«Пока не настанет теплая погода и почка не тронется в рост, предстоит выкопать более 6 млн сеянцев сосны, ели и дуба. Свыше 260 тысяч сеянцев будут посажены на подготовленных лесных участках уже в ходе эколого-патриотической акции «Лес Победы», а остальные будут использованы для дополнения лесных культур и искусственного лесовосстановления нашего региона», - добавила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье проводится акция «Лес Победы». Весной в память о родных и близких, погибших во время Великой Отечественной войны, жители Московской области высаживают деревья и кустарники.

В этом году акция проходит с 26 апреля по 25 мая, основное мероприятие состоится 15 мая. Выбрать удобную площадку можно на интерактивной карте геопортала Подмосковья в разделе комитета лесного хозяйства региона «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы» по ссылке.