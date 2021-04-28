РИАМО - 28 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 апреля выступил с ежегодным обращением к жителям региона, особое внимание Андрей Воробьев уделил сфере образования – это сторону его выступления оценили депутаты Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Школа-флагман каждому округу

По словам Воробьева, в каждом городском округе Московской области должна появиться школа-флагман, которая станет местным центром образования. Именно там ученики смогут обмениваться достижениями, а педагоги – опытом.

«Наше образование занимает высокие места по всем мировым системам оценки. И важно, чтобы опытные учителя могли делиться своими наработками с теми, кто только начинает свой педагогический путь. И если таким местом станут заявленные школы-флагманы, это поможет каким-то школам подняться на более высокий уровень, а каким-то – выйти из «красной зоны», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По словам члена профильного комитета Мособлдумы Линары Самединовой, также важно привлекать на работу в кружки лучших педагогов.

«Тех, кто разговаривает с детьми на одном языке, имеет высокие рейтинги на Профи.ру. Ведь дополнительное внеурочное образование – это не обязательное занятие, куда должны ходить все, а по желанию. И, зачастую, именно там помогают раскрыть таланты, способности ребенка. Это в дальнейшем помогает ему, например, определиться с профессией», - рассказала Самединова.

Каждый год число школьников в Подмосковье растет на 40 тыс. человек. Поэтому в регионе и дальше будут продолжать держать заданный темп по строительству образовательных учреждений – не менее 30 объектов в год.

Недетские планы на детские сады

«Избирателей волнуют вопросы, связанные с устройством в детские сады. Губернатор настраивает органы власти на то, что продолжится строительство этих социально важных объектов. Также задан курс на развитие в городских округах малых форм детсадов, чтобы как можно быстрее решался вопрос с очередностью», - сказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

Так, по словам Андрея Воробьева, до конца года в регионе появятся 27 мини-садов. В них смогут пойти около 3 тыс. детей.

«Это большое подспорье для работающих мам и пап. Ведь на строительство стандартных детских садов может уходить больше года, а места нужны в данный момент. По словам губернатора, такие мини-сады помогут прилично снизить очередность, так как на их обустройство потребуется несколько месяцев», – добавила Самединова.

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