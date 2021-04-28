РИАМО - 28 апр. В столице автоматизировали процесс патронажа новорожденных медсестрами в рамках Единой цифровой платформы здравоохранения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Процесс цифровизации столичного здравоохранения набирает обороты. Так, при помощи единой цифровой платформы возможно на постоянной основе внедрять цифровые сервисы, которые будут полезны для врачей и пациентов. На текущий момент данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года были оцифрованы и подгружены в электронные медкарты.

«Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни. Мы полагаем, что за лето мы сделаем возможной автоматическую подгрузку этих данных из московских роддомов в электронную медкарту. Родителям подобная инициатива, безусловно, гарантирует достоверное ведение и хранение медицинской истории ребенка, а также преемственность всех этапов лечения», — сказала Ракова.

Она добавила, что помимо этого, были оцифрованы данные последних профосмотров и диспансеризаций детей до 18 лет. Так, информация прохождения профосмотров будет собираться и храниться в одном месте, что позволит оценивать показатели здоровья ребенка оперативнее и четче.

Обменная карта роддома предназначается для преемственности в наблюдении за женщиной и ее ребенком и состоит из трех отрывных талонов, где последний – заполняется в детском отделении акушерского стационара перед выпиской новорожденного и содержит сведения о состоянии новорожденного. Теперь эти данные доступны в электронной медкарте и врачу, и пациенту.

Маршрутные листы с графиками патронажных посещений формируются в ЕМИАС. Подать заявку на доступ к электронной медкарте и карте ребенка можно на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. При стандартной учетной записи услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней, а при полной - в тот же день.