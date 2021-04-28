РИАМО - 28 апр. Весь запланированный объем работ по капитальному ремонту дорог в подмосковном Реутове завершат к 9 мая, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.
Он отметил, что раньше сроков завершено благоустройство участка улицы Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта, в работе находятся Юбилейный проспект от Носовихинского шоссе до улицы Челомея, улицы Комсомольская и Некрасова.
«Лично проверил ход работ на улице Некрасова. Здесь проведена фрезеровка старого покрытия, после чего будет уложено 1,8 тыс. новых бордюрных камней, 12 тыс. кв м свежего асфальта и обустроено 2 тыс. кв м тротуаров», - добавил Каторов.
Помимо этого, на улице Реутовских ополченцев начались работы, не включенные в предварительный график. Это сделано по просьбам местных жителей, на что муниципалитет выделил дополнительные средства из бюджета.
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