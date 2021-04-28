РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. В среду в Мытищинском лесопарке повесили скворечники в рамках акции «Скворечник – домик для птиц!», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

С целью продолжения положительного опыта вовлечения взрослых и детей к воспитанию бережного отношения к природе и любви к родному краю, а также в продолжение полюбившейся многим акции «Покорми птиц зимой» контрольное управление администрации объявило о старте весенней экоакции «Скворечник - домик для птиц». Она реализуется в рамках областной акции министерства экологии и природопользования региона.

«Каждую весну уже много лет мы вешаем скворечники. Сегодня в лесопарке в зоне отдыха мы повесили скворечники, чтобы птицы прилетали, и нашим жителям было приятно проводить здесь свободное время. Жители могут самостоятельно во дворах или парках повесить скворечники или позвонить в контрольное управление - мы с удовольствием поможем им разместить скворечники в зонах отдыха», - сказал начальник управления Сергей Покатило.

В акции приняли участие МКУ «Леспаркхоз» и сотрудники северного головного отделения «Сбербанка», среди которых был объявлен конкурс на самый красивый скворечник. Также в акции поучаствовали все образовательные учреждения округа, проводя мониторинг скворечников на своих территориях и вывешивая новые.

В начале апреля птицы возвращаются в родные края с мест зимовки. Для того, чтобы они смогли вывести потомство, им необходима помощь - старые скворечники нужно почистить и при необходимости отремонтировать. Каждый год необходимо увеличивать количество жилплощади для птиц. В таком домике могут жить не только скворцы, но и синицы, мухоловки, трясогузки, воробьи и другие птицы, привыкшие гнездиться в дуплах.

Из-за деятельности человека из привычного ареала обитания вытесняются многие виды пернатых. Интенсивное строительство сокращает площади, занятые парками и просто деревьями. Размещение скворечников в парках, возле дома призвано привлечь в конкретные зоны птиц для регуляции численности насекомых, которые могут при неконтролируемом размножении навредить зеленым насаждениям.