РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В парках подмосковного Подольска 1 мая откроется летний сезон, посетителей ждут концерты, выступления, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, в парке Талалихина в 9:00 пройдет пробежка parkrun (сбор у памятника Талалихину), в 10:00 – йога в парке (ознакомительное занятие от студии «Шанти»), с 13:00 до 15:00 – открытый урок английского языка от школы En-TIME (Правая балюстрада).

Помимо этого, с 13:00 до 18:00 для горожан пройдет мастер-класс по макияжу, с 13:00 до 15:00 – детский мастер-класс «Озорной котенок», а с 16:00 до 17:00 – концертная программа творческих коллективов и солистов учреждений культуры округа (Танцевальная веранда). Завершит программу с 19:00 до 20:00 – занятие зумбой-фитнес.

Праздничная программа в парке Талалихина будет проходить также 2 и 3 мая. Вход свободный.