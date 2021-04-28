РИАМО - 28 апр. В I квартале 2021 года уровень травматизма на Московской железной дороге снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 63,4% случаев травматизма пришлось на Подмосковье, 24,2% - на Москву, сообщает пресс-служба МЖД.

Основной причиной травмирования на ж/д остается нарушение правил нахождения на ж/д объектах, проезда и перехода через ж/д пути.

Таким образом, за I квартал 147 человек (75,8%) получили травмы при переходе путей в неположенном месте перед близко идущим поездом, еще 24 человека (12,4%) были на пешеходном настиле во время движения поезда. 18 человек (9,2%) пострадали во время попытки взобраться на платформу.

Самое большое количество случаев травматизма было зафиксировано на станции Пушкино – пять, по три человека пострадали на станциях Мытищи и Люберцы-1, по два – на станциях Щербинка, Столбовая, Серпухов, Раменское, Перово, Орехово-Зуево, Луховицы, Лобня, Купавна, Железнодорожная и Быково.

На перегоне Перово – Люберцы-1 пострадали 9 человек, на перегоне Москва пассажирская Казанская – Перово — 8, Быково – Раменское — 6, Люберцы-1 – Быково и Лосиноостровская – Мытищи – по 5, Пушкино – Софрино и Царицыно – Красный Строитель — по 4, Бронницы – Фаустово, Бирюлево – Домодедово, Одинцово – Голицыно и Мытищи – Пушкино — по 3.

Для того, чтобы повысить культуру безопасности граждан, в течение года железнодорожниками проводится активная информационно-профилактическая работа. Так, за I первый квартал количество распространенных листовок и агитационных материалов составило свыше 12 тыс. единиц.

На Московской железной дороге также следят за состоянием ж/д инфраструктуры. За I квартал отремонтировано 50 пешеходных переходов, установили более 200 знаков по безопасности, было улучшено освещение 106 пассажирских платформ.

Граждан призывают соблюдать правила безопасного нахождения на ж/д объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.