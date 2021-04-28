РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил сотрудников Красногорской подстанции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

День работников скорой помощи отмечают в России 28 апреля. Официальный статус праздник получил в 2020 году.

Сотрудников Красногорской подстанции с профессиональным праздником также поздравили исполняющий обязанности главврача Московской областной станции скорой помощи Сергей Папиянц, депутат местного совета депутатов Роман Володин.

«У вас тяжелая работа, каждый день на передовой. Каждый день вы сталкиваетесь с болью, часто – с негативом. События последнего года – вся эта ковидная история – показали, что это еще и работа, сопряженная с риском для жизни», – сказал Спасский.

Он отметил, что в летнее время нагрузка на подмосковную скорую помощь возрастает из-за наплыва дачников.

«Здоровья вам, терпения и благополучия. С праздником!» – добавил Спасский.

Он вручил 8 сотрудникам Красногорской скорой помощи благодарственные письма и почетные грамоты администрации муниципалитета.

В состав Красногорской подстанции скорой помощи входят центральная подстанция в Красногрске, а также посты в поселках Нахабино и Павловская слобода.

Ежедневно на линию выходят 26 бригад, каждая из них в среднем выполняет от 11 до 13 вызовов в сутки.

С начала года подстанция приняла почти 40 тыс. обращений, бригады совершили более 38,6 тыс. выездов, из них 9,1 тыс. – к пациентам с ОРВИ, пневмонией и подтвержденным Covid-19.