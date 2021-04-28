РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Первое пробное занятие йогой для всех желающих проведут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске 1 мая, сообщается в группе «Йога-студия Шанти в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

Преподаватель йога-студии «Шанти» Татьяна Буянова в 10:00 проведет первое пробное занятие в парке Талалихина. Сам проект запустят с 1 июня по 31 августа.

Йога-студия уже несколько лет проводит бесплатные занятия в парке Талалихина. Каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры студии будут ждать всех желающих в парке Талалихина с 10:00 до 12:00.

На занятиях сохраняют дистанцию в 1,5 м друг от друга.

Желающим принять участие нужно взять с собой коврики, одеться в удобную одежду (возможно пригодятся головной убор и бутылочка воды). Встреча пройдет на лужайке за памятником Талалихину около главного входа в парк.