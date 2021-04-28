РИАМО - 28 апр. За 12 часов в подмосковном Егорьевске выпало 13 мм осадков, что составляет порядка трети месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне через европейскую часть России прошел циклон, который принес мокрый снег и дожди. Больше всего осадков досталось центральным областям. Так, в Егорьевске в Московской области выпала почти треть месячной нормы осадков за полдня.

В среду в центре России дожди уже будут локальными и кратковременными.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в Московский регион придет потепление, но в начале мая снова усилятся дожди.