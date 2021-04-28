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«Миллион призов»: как получить денежный бонус за прививку от коронавируса в Москве

Как работает программа «Миллион призов» для пенсионеров и что можно получить за прививку от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Что такое «Миллион призов»

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

С 27 апреля 2021 года в Москве стартовала акция «Миллион призов» – это программа поощрения вакцинации от COVID-19, рассчитанная на пенсионеров.

Со вторника пожилые москвичи могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) или промокод на такую же сумму за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это не только сохранит жизни и здоровье граждан, но и позволит материально поддержать пожилых людей, стимулировать потребительский спрос и помочь бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии.

Организаторы программы – Правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата.

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Кто может стать участником программы

© РИА Новости,   Максим Блинов

Стать участником программы поощрения смогут граждане старше 60 лет, у которых есть московский полис ОМС и которые сделали первую прививку от коронавируса до 1 июля 2021 года.

Пожилые москвичи, сделавшие первую прививку до 27 апреля 2021 года или полностью завершившие вакцинацию, также могут участвовать в программе.

Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте программы.

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Порядок получения поощрений

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Принять участие в программе можно очно или онлайн одним из способов:

1) получить подарочную карту одного из партнеров программы в пункте вакцинации (очно);

2) получить призовые баллы и активировать их онлайн на сайте акции ag-vmeste.ru.

Для участия в акции онлайн понадобится также учетная запись на сайте mos.ru – «Стандартная» или «Полная», с подтвержденным СНИЛС.

При выборе электронной формы человек становится участником программы после ввода на сайте акции номера своего полиса ОМС и его проверки. Затем ему автоматически начисляются 1000 призовых баллов – увидеть их можно в личном кабинете на сайте программы.

Зарегистрироваться в программе необходимо до 10 июля 2021 года.

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Как использовать баллы и срок их действия

© сайт мэра Москвы,   Е. Самарин

Электронные баллы необходимо использовать до 14:00 31 декабря 2021 года включительно, после этого они будут аннулированы. 

Чтобы обменять призовые баллы на поощрения, нужно подать заявку в личном кабинете на сайте программы ag-vmeste.ru. Срок обработки заявки с момента ее оформления составляет 24 часа.

Если по каким-то причинам выполнение заявки невозможно, то ее статус изменяется на «Отклонена», а зарезервированные баллы вернутся обратно в личный кабинет. Если все прошло удачно, то статус заявки изменится на «Выполнена» и участник получит код для получения призов. 

Чтобы получить выбранное поощрение, необходимо предъявить полученный код партнеру программы. Причем использовать его можно не ранее, чем через 24 часа после получения. 

Если до 1 апреля 2022 года участник не использовал поощрение у выбранного партнера программы, промокод аннулируется. Возврат призовых баллов за невостребованное поощрение после окончания срока действия невозможен.

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Партнеры программы и призы

© РИА Новости,   Валерий Мельников

Среди партнеров программы поощрения вакцинации «Миллион призов» - десятки компаний.

Подарочные карты для участников акции подготовили следующие компании: «Дикси», «Детский мир», «Магнит», «Пятерочка», «Ригла» и Leroy Merlin.

Среди партнеров, предоставивших поощрения онлайн: Burger King, «Самсон Фарма», «Магнолия», «Кораблик», «Грабли», «Снежная Королева» и другие.

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МоскваПандемия коронавирусной инфекции COVID-19ВакцинацияПенсионеры
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