«Миллион призов»: как получить денежный бонус за прививку от коронавируса в Москве

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С 27 апреля 2021 года в Москве стартовала акция «Миллион призов» – это программа поощрения вакцинации от COVID-19, рассчитанная на пенсионеров.

Со вторника пожилые москвичи могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) или промокод на такую же сумму за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это не только сохранит жизни и здоровье граждан, но и позволит материально поддержать пожилых людей, стимулировать потребительский спрос и помочь бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии.

Организаторы программы – Правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата.

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