РИАМО - 28 апр. В Москве в ближайшие дни ожидается потепление, уже 29-30 апреля показания термометров повысятся до +11...+13 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

С началом последнего месяца весны усилятся дожди. Температура снизится на несколько градусов.

На этой неделе в столице прошел небольшой снег. Видимость в городе упала до 4 км, на дорогах в вечерний час пик образовались сильные пробки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что холодная и дождливая погода будет господствовать на территории столицы до 9 мая, затем придет потепление.

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