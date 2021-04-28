РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 апр. Экологическая акция по расчистке берегов реки Учи в поселке Образцово Щелкова состоится 30 апреля, приглашаются все желающие, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в рамках акции «Вода России», инициированной Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Администрация обеспечит желающих необходимым инвентарем. Участники встречаются по адресу: городской округ Щелково, поселок Образцово, улица Звездная, дом 56, возле мостика через реку в 11:00.