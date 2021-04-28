РИАМО - 28 апр. Мэр столицы Сергей Собянин в среду вручил государственные награды и награды города Москвы группе работников Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова департамента здравоохранения города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Кроме того, была объявлена благодарность заведующей подстанцией №4 Анне Берцевой и заведующему подстанцией №61 Сергею Кирееву.
Одну из историй спасений пациентки рассказал Сергей Киреев:
«Поступил вызов – падение с высоты. Возле жилого дома обнаружили 3-летнюю девочку в состоянии нарушенного сознания. Как выяснилось, родители на секунду отвлеклись, и в этот момент ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала давление. Девочка выпала в окно с пятого этажа спиной на водосточную трубу», - отметил врач.
Он рассказал, что у ребенка был диагностирован ушиб головного мозга, травма внутренних органов, перелом левой голени.
Девочка была подключена к аппарату искусственного дыхания, ее доставили в реанимацию Морозовской детской больницы. Врачам удалось спасти ребенка и через месяце малышку выписали.
28 апреля отмечается день сотрудников скорой помощи.
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