РИАМО - 28 апр. Мэр столицы Сергей Собянин в среду вручил государственные награды и награды города Москвы группе работников Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова департамента здравоохранения города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«За вклад в организацию и обеспечение неотложной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, Орденом Александра Невского награжден Плавунов Нико­лай Филиппович, глав­­ный врач Станции скорой и неотложной медицин­ской помощи им. А.С.Пучкова», - говорится в сообщении.

Кроме того, была объявлена благодарность заведующей подстанцией №4 Анне Берцевой и заведующему под­станцией №61 Сергею Кирееву.

Одну из историй спасений пациентки рассказал Сергей Киреев:

«Поступил вызов – падение с высоты. Возле жилого дома обнаружили 3-летнюю девочку в состоянии нарушенного сознания. Как выяснилось, родители на секунду отвлеклись, и в этот момент ребенок забрался на подоконник, облоко­тился на москитную сетку, которая не выдержала давление. Девочка выпала в окно с пятого этажа спиной на водосточную трубу», - отметил врач.

Он рассказал, что у ребенка был диагностирован ушиб головного мозга, травма внутренних органов, перелом левой голени.

Девочка была подключена к аппарату искусственного дыхания, ее доставили в реанимацию Морозовской детской больницы. Врачам удалось спасти ребенка и через месяце малышку выписали.

28 апреля отмечается день сотрудников скорой помощи.