РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В Центральном доме журналиста 27 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов 7-го областного конкурса сайтов «Точка.RU», портал администрации Люберец был отмечен в номинации «Лучший информационный сайт муниципалитета», сообщил глава администрации городского округа Владимир Ружицкий.

«Конкурс на лучший медиасайт Подмосковья «Точка.RU», организованный региональным Союзом журналистов и информагентством РИАМО, проходил в десяти номинациях. Информационный портал администрации городского округа «Люберцы.рф» стал лауреатом в номинации «Лучший информационный сайт муниципалитета». Благодарю организаторов конкурса и жюри за высокую оценку труда журналистов!» - отметил Ружицкий.

Он добавил, что журналисты Люберецкого районного телевидения стали победителями конкурса в номинации «Лучший сайт ТВ».

Награды победителям и лауреатам конкурса вручили председатель Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова и секретарь конкурса, зампред регионального Союза журналистов Рустам Хансверов.

В конкурсе, который стартовал в начале 2020 года, приняло участие более 40 сайтов и пабликов Подмосковья в 10 номинациях.