РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Свыше 7 тыс. контрафактных автомобильных запчастей и деталей изъяли в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступили заявления от представителя нескольких международных автомобильных брендов о том, что в помещении на улице Строителей происходит продажа контрафактной продукции – запчастей и деталей известных марок.

По данным фактам дознавателем отдела дознания УМВД возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД при осмотре вышеуказанного помещения обнаружены и изъяты более 7,1 тыс. единиц продукции: фильтры, свечи, стойки стабилизатора, маркированной товарными знаками различных автомобильных производителей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в противоправной деятельности. Сумма ущерба уточняется.