РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Спортсмены УСЦ «Юность» Подольска завоевали 16 наград на первенстве округа по киокусинкай-карате, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в спортивном центре «Темп» прошли первенство Климовской федерации киокусинкай-карате в разделе «кумитэ» и детские спортивные игры «Юные сумоисты». В гости к климовским каратистам приехали друзья из Фрязина, Коломны, Домодедова, Тверской области и Москвы – всего около 230 спортсменов.

В турнире участвовали воспитанники УСЦ «Юность», большинство из них стали призерами и чемпионами. Так, первое место получили: Григорий Тымченко, Ирина Тажина, Никита Савичев, Давид Киракосян, Алишер Талипов, Руфина Сафина. Второе место: Егор Аплеснин, Роман Сысоев, Настя Миронова, Гагик Киракосян, Никита Вержев, Матвей Солодовников, Савелий Солодовников. Третье место: Юлия Смирнова, Сергей Витютин и Матвей Шульга.