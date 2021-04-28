РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 апр. Щелковские единороссы в рамках партийного проекта «Старшее поколение» оказали помощь с транспортом для экскурсионных поездок участникам клуба «Жить - не тужить» и «Гребневские энтузиасты», сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Благодаря оказанной помощи участники клубов смогли посетить музей предприятия «Софрино» и святой источник Казанской иконы Божией Матери деревне Мураново.

Щелковские единороссы помогли организовать транспорт для комфортной поездки на экскурсию. Жители поблагодарили за помощь. Многие из них занимаются в рамках «Активного долголетия» и активно взаимодействуют с партийным проектом «Старшее поколение».

Большую помощь в этом оказал руководитель первичной организации Антон Малинин, который ранее помог коллективу из Фрянова «Задоринки на завалинке» принять участие во II Открытом фестивале-конкурсе творчества людей старшего поколения «Серебряная звезда», оплатив вступительные взносы.