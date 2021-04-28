РИАМО - 28 апр. Еще 474 пациента выздоровели после Covid-19 в Подмосковье, с начала пандемии коронавирусной инфекции вылечились и выписались 204 647 человека, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом

За сутки в регионе умерло 18 человек, а количество тех, кто скончался в период пандемии составляет 5780 человек.

На текущий момент в регионе зафиксировано 248 598 случаев заболевания Covid-19, из которых 612 – за минувшие сутки.

В Московской области действует горячая линия по вопросам Covid-19. Она доступна по единому номеру 122, также в регионе работает сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку в Подмосковье можно в свыше 220 стационарных пунктов.

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