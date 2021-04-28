РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 апр. Разрушенную конструкцию цветника у мемориала «Книга Памяти» восстановили в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

К началу мая традиционно начинается подготовка к празднованию Дня Победы. Особое внимание уделяется памятникам и мемориальным скульптурным комплексам. В Котельниках приводят в порядок территории всех без исключения памятных мест.

Не остались в стороне от общего дела и сотрудники коммунального предприятия МУЖКП «Котельники». Специалисты строительной группы предприятия выполнили работы по восстановлению разрушенной конструкции цветника мемориала «Книга Памяти», расположенного в районе Храма Казанской Божией Матери.

Персонал предприятия считает особой честью принимать участие в процессе сохранения исторического и культурного наследия города.

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