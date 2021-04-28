РИАМО - 28 апр. Во время майских праздников в столице не будут останавливать работы на стратегически важных стройках, в то же время частные девелоперы смогут самостоятельно определить график работы на своих объектах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В период предстоящих длинных выходных, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, в Москве не будет останавливаться реализация стратегически важных проектов. К ним, например, относится строительство метро – фактически это работы непрерывного цикла», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в майские праздники на объектах метрополитена будут трудиться около 17 тыс. специалистов и рабочих.

Бочкарев добавил, что работы не будут также приостанавливать и на других важных градостроительных проектах. Так, к ним относится строительство объектов здравоохранения.

Заммэра в то же время уточнил, что частные девелоперы могут самостоятельно определить график работы на своих объектах.

«Никаких дополнительных ограничений с нашей стороны вводить не планируется. При этом на всех строительных площадках на особом контроле остается соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции», — заключил Бочкарев.

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