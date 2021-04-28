РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 апр. Ученики 6В класса средней школы №1 Котельников стали лауреатами III степени Международного патриотического интернет-конкурса «Страница Семейной Славы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Иван Гыкавий и Даниил Казак представили жюри свою исследовательскую работу на тему: «Помним и гордимся. Ветераны 17-й гвардейской механизированной бригады», в которой они рассказали о Леониде Дмитриевиче Чурилове и Василии Дмитриевиче Дементьеве.

Конкурс проводился под руководством МГУ им. М.В. Ломоносова и Союза журналистов России. Ребят поздравили с заслуженной победой и пожелали им новых творческих успехов.