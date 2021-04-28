РИАМО - 28 апр. Скоропомощный корпус городской клинической больницы им. Вересаева планируется ввести в эксплуатацию через 2-3 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в городских больницах идет строительство шести скоропомощных корпусов — в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Филатова, Боткинской больнице, ГКБ им. Жадкевича, ГКБ им. Буянова.

«Суть проекта заключается в том, чтобы значительно сократить время с момента поступления экстренного пациента в больницу до начала оказания ему медицинской помощи. Прежде всего при сосудистых катастрофах, травмах, отравлениях и прочих состояниях, несущих прямую угрозу для жизни», — написал Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, в скоропомощном корпусе будет все необходимое для экстренного лечения — приемное отделение, диагностика, реанимация и лаборатория для проведения анализов по cito. Также в комплексах будет несколько разнопрофильных операционных.

Отдельная особенность — вся медицинская документация будет заполняться в электронном виде. При этом маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организуют по принципу «триаж» — отбор/сортировка.

Потоки больных разделят на три категории: «красную» (нельзя ждать ни минуты), «желтую» (требуется срочная помощь) и «зеленую» (угрозы для жизни нет).

В скоропомощном комплексе пациенты будут проводить от часа до суток. Здесь их обследуют, поставят диагноз, окажут первую помощь, если необходимо, прооперируют. Далее либо переведут в профильное отделение, либо выпишут.

«Завершить строительство и открыть новые скоропомощные комплексы в шести городских больницах мы планируем в 2022-2023 годах», — заключил Собянин.

Одновременно с созданием скоропомощного комплекса в ключевых корпусах ГКБ им. Вересаева проведут капитальный ремонт. Речь идет о корпусах №8 (терапевтический) и №10 (хирургический). Это позволит интегрировать новый скоропомощной комплекс в структуру стационара, обеспечив единые стандарты комфорта пациентов и работы медицинского персонала.

Каждый год в ГКБ им. Вересаева проходят лечение более 40 тыс. пациентов. В прошлом году медицинскую помощь получили 43 486 человек, было выполнено 18 019 операций.