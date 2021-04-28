РИАМО - 28 апр. Еще 612 случаев заражения коронавирусом выявили в Подмосковье, общее число случаев инфицирования Covid-19 в регионе достигло 248 598, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с инфекцией.

За сутки скончались 18 человек с коронавирусом, с начала пандемии умерли 5780 человек с Covid-19.

Ранее жителям Московской области порекомендовали позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса, чтобы без проблем провести длинные майские праздники. Для этого рекомендуется сделать прививку от инфекции.

Вакцинация в регионе доступна более чем в 220 стационарных пунктах. В Подмосковье также работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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