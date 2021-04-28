РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Дом на улице Народной в Подольске временно останется без электроэнергии в среду из-за проведения технических работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, проводятся технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества пройдет до 17:00 на улице Народной, дом №11, ВНС. Установят барьер в РУ-10 кВ с подключением ПЭС. В указанный период для подключения и отключения передвижной электростанции потребуется не более 30 минут.