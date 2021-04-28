РИАМО - 28 апр. В России с 27 апреля ввели дополнительный контроль для граждан, прибывающих из Индии, в связи с тяжелейшей эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пассажирам, которые прилетают из Индии, делают тест на Covid-19 прямо в аэропорту. Постановление приняла главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, дополнительный контроль также включает классический ПЦР-тест в дальнейшем после экспресс-теста.

Накануне стало известно, что оперштаб может ограничить авиасообщение с Индией.

Индия бьет мировые антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Среднее ежесуточное число инфицированных составляет порядка 350-360 тыс. человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре «коронавирусного шторма».

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