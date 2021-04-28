РИАМО - 28 апр. В ближайшее время в подмосковные больницы и хосписы поступит 350 вакуумных экстракторов для откачивания жидкости, откашливателей, аппаратов для ингаляционной терапии и насосов для энтерального питания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Наша задача — обеспечить паллиативным пациентам качественную медицинскую помощь. В связи с этим закупаем новое оборудование. В ближайшее время в подмосковные больницы поступит 93 аппарата для аспирации, 120 насосов для энтерального питания и по 70 ингаляционных систем и откашливателей», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Оборудование поступит более чем в 50 медучреждений Подмосковья, включая Московский областной детский хоспис, в Домодедовскую, Ступинскую, Талдомскую, Чеховскую, Раменскую и другие больницы.

Технику закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета.

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