РИАМО - 28 апр. В ближайшее время в подмосковные больницы и хосписы поступит 350 вакуумных экстракторов для откачивания жидкости, откашливателей, аппаратов для ингаляционной терапии и насосов для энтерального питания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оборудование поступит более чем в 50 медучреждений Подмосковья, включая Московский областной детский хоспис, в Домодедовскую, Ступинскую, Талдомскую, Чеховскую, Раменскую и другие больницы.
Технику закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета.
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