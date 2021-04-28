РИАМО - 28 апр. Специалисты «Мособлгаза» обследовали газовое оборудование в 20 тыс. домов частного сектора Подмосковья за две недели, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Чтобы газовое оборудование обслуживали в необходимом порядке, нужно заключить договор со специальной организацией. Удобнее всего это будет сделать через личный кабинет на подмосковном портале госуслуг.

«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья. Выбрать специализированную организацию можно из реестра, который опубликован на сайте министерства энергетики Московской области», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он добавил, что более 55 организаций из этого перечня способны обеспечить надежность работы и безопасность использования газового оборудования, его можно посмотреть по ссылке: https://minenergo.mosreg.ru/spisok-specializirovannykh-organizacii.

Средние сроки эксплуатации газового котла, колонки и плиты составляют 10-12 лет. Точный срок для конкретного прибора можно посмотреть в паспорте производителя.

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