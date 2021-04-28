РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Ежегодная приемка готовности загородных лагерей в Подольске к отдыху детей в летний период пройдет 21 мая, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации округа 27 апреля состоялся межведомственный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи под руководством замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяны Ропот.

Приемка загородных центров округа по готовности к летнему оздоровительному сезону запланирована на 21 мая. В текущем году будут функционировать три загородных лагеря - МУ «ДЮОЦ «Ромашка», МУ ДЮОЦ «Мечта» и МУ ДЮОЦ «Родина».

В период оздоровительной кампании 2021 года во всех лагерях будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Заезд первой смены запланирован на 1 июня.