РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Госавтоинспекторы Красногорска проконтролируют в мае, как водители соблюдают правила перевозки детей и не садятся ли за руль в состоянии опьянения, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая на дорогах будут проводиться информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

Для проверки максимального количества водителей используются обозначенные конусами остановочные секторы, при этом инспекторы ДПС обращают внимание на наличие в салоне автомобиля юных пассажиров, перевозимых с нарушением ПДД, а также по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешается продолжить дальнейшие движение.

При наличии основания полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, с ним проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ.

В период с 30 апреля по 10 мая и с 24 по 30 мая инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. А в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок - пассажир, пешеход» с 31 мая по 6 июня пройдут дополнительные рейды «Перевозка детей».

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.