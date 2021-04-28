РИАМО - 28 апр. Легковые автомобили, попавшие в аварию в Наро-Фоминском городском округе на 64-м километре Киевского шоссе, перекрыли движение на двух полосах дороги, передает корреспондент РИАМО.

Транспорт стоит в пробке и движется крайне медленно. Проезжать автомобилям приходится по одному между участниками ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка, образовавшаяся из-за ДТП, продлилась на 10 км в сторону Наро-Фоминска и начинается на 54-м километре Киевского шоссе. Водители, попавшие в нее, могут потерять порядка 1,5 часов.