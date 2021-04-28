РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 апр. В рамках проекта «Активное долголетие» в ДК «Белая Дача» Котельников состоялся мастер-класс «Мобильная фотография», сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники проекта познакомились с техническими возможностями телефонов и смартфонов, разобрались в основных ошибках при съемке с телефона, а также с особенностями фото для социальных сетей.

На занятии присутствовали заместитель главы городской администрации Ирина Кузьмина и депутат городского совета депутатов Елена Дорошенко. Провел мастер-класс и помог разобраться во всех технических нюансах Денис Захаров.

Неподдельный интерес участников мастер-класса к этой теме еще раз доказывает, что научиться пользоваться современными технологиями по силам людям разных возрастов.