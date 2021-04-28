РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. В Красногорском филиале Музея Победы 30 апреля стартует новый квест для детей «Знаменосцы Победы», программа рассчитана на детей 7-9 лет, сообщили в пресс-службе музея.
Участники квеста превратятся в юных партизан, чтобы выполнить секретное задание: найти спрятанное в годы войны красное знамя. Отряду предстоит преодолеть болотные топи, оборонительный рубеж, опасный перевал и другие препятствия, чтобы найти знамя и вернуть его в прошлое.
Продолжительность квеста 70 минут.
Записаться можно по телефонам: 8(498)715-83-06, 8(498)715-83-10.
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