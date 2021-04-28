РИАМО - 28 апр. «Почта России» с 2 по 8 мая включительно доставит персональные поздравления, которые подписал президент РФ Владимир Путин, подмосковным ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Свыше 52 тыс. почетных адресатов получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением президента.

Сотрудники почты сделают все для того, чтобы адресаты получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты почты уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравления по актуальным адресам.

В случае, если ветерана не будет дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении почты еще месяц.

В течение месяца сотрудники почты будут регулярно повторять доставку поздравления. Письма будут вручаться ветеранам лично, без требования подписи в получении.

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