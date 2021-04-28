РИАМО - 28 апр. За 4 недели экопункты компании «РТ-инвест» в доме правительства Московской области собрали 200 кг чистого вторсырья, это в два раза больше, чем ожидалось, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

Так, было собрано 7 тыс. пластиковых бутылок и 1,3 тыс. алюминиевых банок. Такого количества металла будет достаточно, чтобы произвести два велосипеда, а из полимеров можно сделать 500 футболок.

Самых активных участников акции наградили призами и дипломами. Лидеры акции сдали в экопунктах от 9 до 292 алюминиевых банок и от 81 до 882 пластиковых бутылок. За каждую банку или бутылку начислялось по пять баллов. Они суммировались в программе лояльности «Время экоперемен. Начали с себя!».

Победитель набрал 5 тыс. баллов. Он выиграл полет на вертолете. Те, кто занял второе и третье места, смогут полетать на воздушном шаре. Другие участники получили подарочные карты на покупки в спортмагазинах.

Награждения в рамках акции будут проводить регулярно до конца года. Посмотреть объем собранного вторсырья и рейтинг участников можно на сайте dpmo.tara-sbor.ru.

Переработка вторсырья

Вторсырье, которое собирают в экопунктах, не нужно дополнительно сортировать, так как это чистые алюминий и пластик. Грязные емкости экопункт не примет. Устройство автоматически распознает материал. В экопункте есть встроенный механизм сжатия, что позволяет заполнить устройство как можно большим количеством тары. Когда баки заполняются, в систему Рузского регионального оператора поступает сигнал. После этого вторсырье отвозят на комплекс «Храброво». Там его спрессовывают в брикеты и отправляют на переработку.

Алюминиевые банки можно переработать без потери качества. При этом экономится электроэнергия, снижаются выбросы CO2, сохраняются природные ресурсы. Из полимеров можно делать спальные мешки, синтетическую ткань, утеплитель для одежды.