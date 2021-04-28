РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами горсовета встретился с кандидатами в Молодежный парламент при совете депутатов Балашихи, выборы в парламент пройдут в онлайн-формате 30 апреля, сообщили в пресс-службе парламентария.

Документы подали балашихинцы от 14 до 35 лет. Депутаты обсудили с ребятами порядок онлайн-голосования и задачи, которые каждый из кандидатов будет отстаивать в случае избрания.

«Борьба предстоит жаркая – на 15 мест документы подали 37 человек. Для голосования за кандидатов создан специальный сайт: выборы-мп.рф. Платформа будет работать 30 апреля с 8:00 до 20:00. Подсчет будет вестись автоматически. Итоги подведет Молодежная территориальная избирательная комиссия Балашихи в этот же день, а результаты опубликуют в соцсетях и местных СМИ», – сказал Ефимов.

Он пожелал ребятам честной агитации в оставшиеся дни и победы, а также пригласил будущих депутатов на экскурсию в Мособлдуму.

По словам кандидата в Молодежный парламент Ангелины Хмельницкой, онлайн-голосование интересно, а главное – очень современно, без бумажных бюллетеней и похода на участок. Каждый может из дома, дачи открыть сайт и отдать свой голос.

«Я собираюсь мобилизовать свой актив через социальные сети, чтобы ребята поддержали именно меня. Такую систему надо распространить на все выборы», – подчеркнула Хмельницкая.

Председатель совета сторонников Балашихинского отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Александр Евсюткин добавил, что это первый опыт электронного голосования, который будет проведен именно на территории муниципалитета.

«Для решения технических проблем, которые могут возникнуть, будет создан чат в одном из мессенджеров, куда подключат всех кандидатов в депутаты. И звонки будут оперативно отрабатываться. Проголосовать можно будет с любого устройства с выходом в интернет: телефона, планшета и компьютера», – заключил Евсюткин.

Встреча прошла в рамках местного партийного проекта «Единой России» «Молодежь XXI века».