РИАМО - 28 апр. Еще 1688 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, общее число вылеченных достигло 987 457, сообщает оперштаб столицы.

Также в городе за сутки выявлено 1840 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 1017 человек.

За это же время в столице скончались 54 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Всего в столице за пандемию скончались 18 202 человека.

С начала пандемии коронавируса в Москве зарегистрировано 1 086 934 случая заболевания инфекцией.

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