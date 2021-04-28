РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Жители Подольска смогут освятить пасхальные куличи, пасхи и яйца в Великую субботу, 1 мая, в главном храме округа – Троицком соборе и других церквях, сообщается на сайте собора.

Пасхальную снедь на территории Троицкого собора начнут освящать 1 мая с 9:00 до 21:00. Пасхальная полунощница начнется 1 мая в 23:30, с 0:00 2 мая – крестный ход, пасхальная заутреня, божественная литургия, в 6:30 – ранняя литургия, в 9:30 – поздняя литургия, в 17:00 – Золотая Пасхальная вечерня. Жителей города и гостей ждут на освящение трапезы и праздничные службы в Троицком соборе на Соборной площади, дом №3.

В Знаменской церкви в Дубровицах освящение куличей пройдет 1 мая с 11:00 до 17:30. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы проведет Пасхальные богослужения 1 мая с 8:00, когда начнется литургия Великой субботы, в 23:00 – пасхальная полунощница, 2 мая в 00:00 – крестный ход, утреня, литургия, в 9:30 – поздняя литургия, в 17:00 – вечерня.

Освятить пасхальную трапезу также можно будет в остальных храмах Подольска 1 мая, где примерно с 8:00 начнутся богослужения, а к 10:00 в храмах начнут освящать продукты прихожан, этот обряд продлится где-то до обеда, а где-то до вечера. В 23:00 начнется Пасхальная полунощница с крестным ходом и ближе к утру 2 мая участникам служб снова освятят пищу. После праздничных служб освящения 2 мая начнутся примерно к полудню и продлятся до 15:00.